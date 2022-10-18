Анкара, , 13:46 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган 20 октября посетит Баку. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Реждеп Эрдоган и Ильхам Алиев Tccb.gov.tr

«Там состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщил Калын.

Напомним, 11 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Армения и Азербайджан достигли согласия по всем пяти основным пунктам мирного договора, выдвинутыми Баку. В них входит взаимное признание территориальной целостности. Договор планируется подписать до конца года.

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