Анкара, 18 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган 20 октября посетит Баку. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Tccb.gov.tr Реждеп Эрдоган и Ильхам Алиев

«Там состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — сообщил Калын.

Напомним, 11 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Армения и Азербайджан достигли согласия по всем пяти основным пунктам мирного договора, выдвинутыми Баку. В них входит взаимное признание территориальной целостности. Договор планируется подписать до конца года.