Ейск, Краснодарский край, , 13:46 — REGNUM На территории Ейского района Краснодарского края объявили траур по погибшим в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

По его словам, которые приводит РИА Новости, в Ейском районе уже объявлен траур по погибшим в результате ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, в черте Ейска вечером 17 октября потерпел крушение самолёт Су-34. Он упал во дворе жилого дома. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек.

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