Ростов-на-Дону, 18 октября 2022, 13:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону с 17 октября стартовал отопительный сезон. За сутки к отоплению удалось подключить более 600 жилых домов. Об этом 18 октября сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
«49 лечебных учреждений, 128 детсадов, 58 учебных заведений, более 600 домов подключили к теплу в первый день отопительного периода в донской столице. Работа по запуску теплоснабжения в городе продолжается», — уточнил он.
ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году к источникам тепла, кроме прочих потребителей, необходимо подключить 4 743 жилых дома с центральным отоплением и 461 объект социальной сферы.