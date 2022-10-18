Ростов-на-Дону, 18 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с 17 октября стартовал отопительный сезон. За сутки к отоплению удалось подключить более 600 жилых домов. Об этом 18 октября сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Pixabay.com Без отопления

«49 лечебных учреждений, 128 детсадов, 58 учебных заведений, более 600 домов подключили к теплу в первый день отопительного периода в донской столице. Работа по запуску теплоснабжения в городе продолжается», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году к источникам тепла, кроме прочих потребителей, необходимо подключить 4 743 жилых дома с центральным отоплением и 461 объект социальной сферы.