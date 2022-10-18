Бывшая УССР, , 13:45 — REGNUM Картина киевских очередей за водой напоминает о том, что происходило в Донецке после постоянных обстрелов фильтровальной станции, отметил 18 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

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Как сообщалось ранее, ВС России продолжают наносить ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре на территории б. УССР, также используются беспилотники. По оценке главы киевского режима Владимира Зеленского, повреждено 30% энергообъектов.

Удары привели к веерным отключениям электричества в целом ряде регионов, кроме того, в Киеве и других городах наблюдаются проблемы с водо‑ и теплоснабжением.

«В Киеве в некоторых районах нет света. Люди стоят в очередях за водой. Сразу [вспомнились] шутки на тему «Донецку вода не нужна». В каждой шутке есть доля кармы», — отметил эксперт.