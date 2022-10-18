Минск, , 13:44 — REGNUM Проведение мобилизации в Белоруссии не запланировано, безопасность страны обеспечивается силовиками республики. Об этом 18 октября заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно», — сказал он.

Также Вольфович уточнил, что в случае необходимости жители Белоруссии защитят свою страну, мобилизовавшись если «какие-то чумные головы» перейдут границу республики.

«В сегодняшних условиях силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность наших граждан», — добавил госсекретарь белорусского Совета безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), выделявшиеся Белоруссии, в статус необслуживаемых.