Красноярск, 18 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае волонтёры оказывают помощь семьям мобилизованных. Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в региональном правительстве, речь идёт о юридической, психологической и бытовой помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Заявки на оказание помощи круглосуточно принимают волонтёры регионального штаба Красноярского края #МЫВМЕСТЕ. Также они готовы помочь участникам спецоперации.

По словам руководителя регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Анны Флусовой, добровольцы и неравнодушные жители края уже собрали и отправили более 15 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, волонтёры активно выполняют заявки по адресной помощи семьям мобилизованных. В Назарове семье помогли убрать квартиру после ремонта, одинокой пенсионерке помогли перекидать уголь. В Козульском районе обеспечили тёплой одеждой ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае работает горячая линия для родных и близких мобилизованных. За помощью в решении необходимых вопросов родственники мобилизованных могут также обратиться в ближайший комплексный центр социального обслуживания населения.