Таллин, , 13:42 — REGNUM

Дорога Pxhere.com

Эстонский союз строителей инфраструктуры (ESTEL) во вторник, 18 октября, проводит акцию перед зданием национального парламента в Таллине. Об этом эстонским СМИ сообщили в организации.

Участники митинга протеста намерены привлечь внимание к серьезным долгосрочным последствиям углубляющегося недофинансирования развития дорожной сети и ее содержания в ходе многолетней эксплуатации. В ходе акции представители ESTEL и других профсоюзов передадут совместное обращение правлению парламента.

Ранее председатель правления ESTEL Свен Пертенс заявил, что если Эстония продолжит строительство дорог такими же темпами, как и в последние 30 лет, то три основных шоссе — Таллин-Тарту, Таллин- Нарва и Таллин-Пярну — станут полностью четырехполосными лишь через 100 лет.