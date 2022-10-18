* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 18 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В городе Кундузе произошли ожесточённые столкновения между силами Фронта сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источникам, бои вспыхнули утром 18 октября во второй зоне безопасности города Кундуза в районе порта Ханабад и продолжается до сих пор.

Источники утверждают, что стороны применяют лёгкое и тяжёлое вооружение.

Убайдулла Абеди, представитель штаба полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз, подтвердил, что группа вооружённых людей вступила в бой с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в жилом доме, расположенном во второй зоне безопасности Кундуза. Более подробной информации по этому поводу он не сообщил.