Калининград, , 15:58 — REGNUM Учебное парусное судно «Седов» завершило навигацию 2022 года и вернулось в Калининград. 137 курсантов на борту обучались морской практике, сдали зачёты, а также получили свою первую профессию матроса по избранному профилю. Об этом ТАСС сообщила Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота.

Барк «Седов» Anastasiia.st

«Барк «Седов», ровно месяц совершавший плавание по Балтийскому морю, прибыл в Калининград, пришвартовавшись к причалу морского рыбного порта. На его борту вернулись и 137 курсантов БГА, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, Керченского государственного морского технологического университета и Мурманского государственного технического университета. Под руководством опытных наставников они полностью освоили программу морской практики, сдали зачёты и получили свою первую рабочую профессию матроса по избранному профилю обучения», — рассказала Образцова.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло в море по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Читайте также: Судно «Ромуальд Муклевич» отправилось на поиски советских кораблей