Махачкала, 18 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Дагестанские обувщики включились в работу по пошиву военной обуви по заказу регионов РФ. Одним из первых был выполнен заказ Карачаево-Черкесии, которой были поставлены 200 пар обуви, сообщил министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

Крупный заказ на 12 тыс. пар зимних берцев разместила Белгородская область. На фабриках Дагестана побывала в рамках рабочей поездки заместитель губернатора области Юлия Щедрина. Она ознакомилась с производством обуви непосредственно на фабриках «БОФФ», «ДОФ» и «Армада». Первая партия в объеме 1 тыс. пар будет поставлена уже на текущей неделе, сообщили в пресс-службе минпромторга.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время многие предприятия Дагестана начали производить товары для нужд военнослужащих, среди них в том числе ООО «Надомник», швейная фабрика имени Имама Шамиля, которые производят полевую форму одежды, постельное белье и принадлежности, спальные мешки и другую продукцию.