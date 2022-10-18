Кишинёв, , 13:39 — REGNUM Уголовное дело в отношении отстраненного от должности генпрокурора Молдавии Александра Стояногло 17 октября передано в суд. Об этом сообщает новостной портал «Агора».

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, Стояногло обвиняется по трём статям. Его обвиняют в незаконном освобождении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, что по версии следствия нанесло госбюджету ущерб в размере 869 млн леев (около 2,7 млн рублей).

Кроме того, генпрокурору предъявили обвинение в «пассивной коррупции» и подлоге отчётности об своём имуществе.

Напомним, в июне Европейский суд по правам человека обратился к правительству Молдавии, попросил объяснить ряд вопросов по делу Стояногло и призвал исправить «нарушения», которые якобы были совершены против него.