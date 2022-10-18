Таллин, 18 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. За август 2022 года в государственную казну Эстонии поступил 1 млрд евро налогов, что на 9% процентов больше запланированного в бюджете. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны.

ИА REGNUM Евро

Отмечается, что за летние месяцы 2022 года налоговые поступления в казну оказались в среднем на 15,1% выше, что связано с продолжающимся ростом цен.

По сравнению с 2021 годом рост средней заработной платы ускорился до 9,3%, больше всего фонд оплаты труда в августе увеличился в гостиничном бизнесе и общественном питании — на 27,7%.

Хорошая собираемость подоходного налога с физических лиц (в бюджет как государства, так и местных самоуправлений) по-прежнему поддерживается сильным ростом фонда заработной платы. В августе поступления увеличились за год на 16%.

В то же время рост поступлений подоходного налога с юридических лиц в августе 2022 года замедлился. Большая часть прироста пришлась на распределенную прибыль компаний частного сектора, почти миллион евро подоходного налога был также получен от распределенной прибыли государственных предприятий.

Рост ускоренной уплаты налога с оборота стал результатом нового пика роста цен, который в августе составил 24%, и низкой сравнительной базы за 2021 год, также подчеркивается в сообщении минфина Эстонии.