Киев, , 13:39 — REGNUM ВС России должны «доработать» не до конца уничтоженные энергообъекты на территории б. УССР, по которым уже наносились удары и которые сейчас спешно пытаются восстановить, отметил 18 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Удары БПЛА и ракет. СВО. 11:00 18.10.2022 (c) ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, ВС России продолжают наносить ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре на территории б. УССР, также используются беспилотники. По оценке главы киевского режима Владимира Зеленского, повреждено 30% энергообъектов.

«Не все объекты полностью уничтожены, у части из них сохраняется возможность ремонта. [Нужно не дать Киеву] оттянуть момент, когда система не будет подлежать балансировке», — отметил Рожин.

При сохранении нынешнего темпа нанесения ударов единая энергосистема на территории б. УССР будет разрушена к концу октября или началу ноября 2022 года, добавил эксперт.