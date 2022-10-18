Биробиджан, , 13:47 — REGNUM Еврейская автономная область единственная на Дальнем Востоке будет получать больше федеральных траншей, чем раньше, благодаря новой методике распределения субсидий между регионами. Об этом заявил в интервью телеканалу НТК21 председатель Законодательного собрания региона Роман Бойко.

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«Новая методика распределения субсидий между регионами, на мой взгляд, более справедливая. Хотя если брать по ДФО, Еврейская автономия — это единственный регион, где объём субсидий идёт в сторону увеличения по новой методике. Также немаловажно, что бюджет сохранит свою социальную направленность, будут дополнительные социальные гарантии помимо тех, которые сегодня существуют», — сказал спикер.

Особое внимание он обратил на то, что регионы Дальнего Востока остаются в приоритете, их финансирование будет не ниже уровня прошлого года.

«Дальний Восток будет развиваться. Вектор экономики смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, и сейчас это приоритетная задача», — отметил Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, туризм и сельское хозяйство Еврейской автономии заинтересовали представителей компаний Китая, также отметил Роман Бойко. Интерес он объяснил уникальным географическим положением Еврейской автономии и границей с Китаем протяжённостью 570 километров.