Еврейской АО увеличат федеральное финансирование благодаря новой методике
Биробиджан, 18 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Еврейская автономная область единственная на Дальнем Востоке будет получать больше федеральных траншей, чем раньше, благодаря новой методике распределения субсидий между регионами. Об этом заявил в интервью телеканалу НТК21 председатель Законодательного собрания региона Роман Бойко.
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Особое внимание он обратил на то, что регионы Дальнего Востока остаются в приоритете, их финансирование будет не ниже уровня прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, туризм и сельское хозяйство Еврейской автономии заинтересовали представителей компаний Китая, также отметил Роман Бойко. Интерес он объяснил уникальным географическим положением Еврейской автономии и границей с Китаем протяжённостью 570 километров.