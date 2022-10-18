Москва, , 13:42 — REGNUM Силы, не желающие сближения с Россией, в Казахстане присутствуют, но Астана даёт им достойный отпор. Об этом российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин заявил в статье, опубликованной 18 октября в журнале «Международная жизнь».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин Kremlin.ru

«Разумеется, для нас не секрет, что в Казахстане есть силы, которые хотели бы разрыва этой важной связующей наши народы ткани, отказа республики от сближения с Россией вообще и от русского языка в частности», — отметил Бородавкин.

По его словам, спонсируют и направляют эти недопустимые проявления крайнего национализма враги России и Казахстана. Однако адекватный отпор дают им и сами казахстанцы, и руководство страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев однозначно охарактеризовал подобные проявления как провокации, нацеленные на подрыв национального единства. За ними стоят недружественные силы, добавил посол.

У России и Казахстана есть спорные вопросы в двусторонних отношениях, но они не носят принципиального характера, отметил дипломат.

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