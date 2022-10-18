Ейск, Краснодарский край, , 13:36 — REGNUM В Ейском районе Краснодарского края объявлен трёхдневный траур. Об этом 18 октября сообщает оперативный штаб Кубани.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Ейском районе с 17 по 19 октября объявлен траур по погибшим при пожаре после падения Су-34 в Ейске», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что вечером 17 октября в Ейске в результате падения военного самолёта в жилом массиве загорелся и был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Погибли 13 человек, 19 ранены.