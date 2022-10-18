Мелитополь, 18 октября 2022, 13:47 — REGNUM Тела погибших боевиков ВСУ остаются лежать на линии фронта, противоположная сторона никак не реагирует на предложение вывезти их. Об этом журналистам 18 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, на время гуманитарной миссии ВСУ предлагают обеспечить режим тишины. Однако этим предложением никто не спешит воспользоваться.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние два дня на Запорожском направлении было выявлено около десяти диверсионно-разведывательных групп.