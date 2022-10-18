Мелитополь, , 13:47 — REGNUM Тела погибших боевиков ВСУ остаются лежать на линии фронта, противоположная сторона никак не реагирует на предложение вывезти их. Об этом журналистам 18 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Уничтоженная техника ВСУ Министерство обороны России

По словам Рогова, на время гуманитарной миссии ВСУ предлагают обеспечить режим тишины. Однако этим предложением никто не спешит воспользоваться.

«Мы не воюем с мёртвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. Сторона киевского режима не реагирует на наши предложения», — сказал Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два дня на Запорожском направлении было выявлено около десяти диверсионно-разведывательных групп.