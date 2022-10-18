Новосибирск, , 13:37 — REGNUM Риторика главы Госдепартамента США Энтони Блинкен примечательно именно сегодня, поскольку педалирование подобного тезиса ещё раз говорит о сомнениях в его действенности тех, кто делает подобные заявления. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вследствие происходящего на наших глазах кризиса глобальный мир продолжает разделяться на полуизолированные друг от друга зоны или пространства, что ставит под вопрос саму необходимость наличия какого-либо координирующего их поведение центра. Ресурсный и репутационный потенциал США, ранее казавшийся достаточным для миссии мирового лидера, уже достаточно давно ставится под сомнение многими экспертами, включая американских», — уверен эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе выступления на мероприятии в Стэнфордском университете американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир не может остаться без господства со стороны США.

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