Новосибирск, 18 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Риторика главы Госдепартамента США Энтони Блинкен примечательно именно сегодня, поскольку педалирование подобного тезиса ещё раз говорит о сомнениях в его действенности тех, кто делает подобные заявления. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Вследствие происходящего на наших глазах кризиса глобальный мир продолжает разделяться на полуизолированные друг от друга зоны или пространства, что ставит под вопрос саму необходимость наличия какого-либо координирующего их поведение центра. Ресурсный и репутационный потенциал США, ранее казавшийся достаточным для миссии мирового лидера, уже достаточно давно ставится под сомнение многими экспертами, включая американских», — уверен эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе выступления на мероприятии в Стэнфордском университете американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир не может остаться без господства со стороны США.

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