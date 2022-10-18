Казань, 18 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Телеграмму с соболезнованиями губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву направил глава Татарии Рустам Минниханов после крушения самолета в жилом массиве в Ейске.

Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение военного самолёта в Ейске — все новости»

Минниханов попросил всем пострадавшим передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, передает «Татар-информ».

"В Татарстане потрясены известием о гибели людей в результате крушения военного самолета в Ейске. Особенно горько осознавать, что среди жертв трагедии есть дети. От имени татарстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования тем, кто потерял в огне самых дорогих и близких людей», — говорится в телеграмме.

ИА REGNUM ранее передавало, что в СКР в качестве основной версии падения военного самолета Су-34 в Ейске рассматривают техническую неисправность.

Читайте также: Путин выразил соболезнования семьям погибших в Ейске