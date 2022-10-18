Рига, , 13:33 — REGNUM Количество оплачиваемых государством инновационных лекарств в Латвии за пять лет увеличилось на 300%, однако лишь треть онкологических больных получает эффективное лечение препаратами новейшего поколения.

Лекарства

Об этом, как сообщило латвийское издание Nеаtkariga, свидетельствуют данные, собранные Ассоциацией международных инновационных фармацевтических компаний и исследовательским центром IQVIA о количестве оплачиваемых государством инновационных лекарств в странах Прибалтики с 2018 по 2022 год.

«То, что в Латвии до сих пор есть онкологические больные, вынужденные обращаться за помощью к обществу, служит одним из основных показателей того, что ситуация с доступностью лекарств для онкологических больных по-прежнему не в порядке», — прокомментировал данные руководитель ассоциации Валтер Болевиц.

Болевиц также указал на противоречие: государство с помощью различных программ побуждает людей вовремя проверять свое здоровье, но при этом не может гарантировать адекватное лечение при выявлении диагноза, например, онкологического заболевания.