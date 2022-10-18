Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Испанские, норвежские солдаты, а также военнослужащие из других европейских стран, участвовавших, вместе с немцами и финнами, в организации блокады Ленинграда, попав в плен, на допросах пытались уйти от ответственности за это чудовищное военное преступление. Об этом 18 октября заявили специалисты, допрошенные Санкт-Петербургским городским судом в рамках рассмотрения иска прокуратуры о признании блокады Ленинграда актом геноцида советского народа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Голубая дивизия» Испании — союзницы нацистской Германии

В частности, доктор исторических наук Борис Ковалев рассказал о непосредственном участии испанской «Голубой дивизии» в блокаде Ленинграда. Через «Голубую дивизию» прошло 46 тысяч человек, что составляет 20% личного состава вооруженных сил Испании времен Второй мировой войны. Историк работал, в том числе, с военным архивом ФРГ, и в своих выводах основывается на изучении комплекса документов: воспоминания, опросные листы военнопленных, иностранные книги и другие. По словам Ковалева, взятые в плен испанские солдаты говорили, что они якобы случайно оказались в «Голубой дивизии» и вообще являются старыми коммунистами и троцкистами, очевидно, уповая на жалость советской стороны к проигравшим гражданскую войну в Испании левым силам.

Кроме того, Ковалев рассказал и об участии «Норвежского легиона» в блокаде Ленинграда. По данным историка, норвежских солдат было около двух тысяч человек, но они отличались особой жестокостью. Когда их брали в плен, они объясняли, что сейчас их родина оккупирована немцами, но «когда Европа победит большевизм, то их страна будет свободной».

Также в битве за Ленинград участвовали солдаты из Нидерландов и Бельгии, чаще всего они выполняли вспомогательные функции, их количество исчислялось сотнями.

Доктор исторических наук Павел Петров, специалист в области военно-морского флота, рассказал об участии Италии в блокаде Ленинграда. По его словам Финляндия предложила создать на Балтике единую флотилию и привлекла к этому Италию и Германию, предоставивших, соответственно, четыре торпедных катера и четыре тральщика. Задачей этого подразделения, получившего название отряд «К», было нарушение советских водных коммуникаций вблизи Ленинграда. Отряд просуществовал четыре месяца и был расформирован, не достигнув своих целей.

В свою очередь военный историк Эдуард Коршунов рассказал суду о допросах военнопленных из разных стран Европы. Все они были представителями вооруженных сил Германии, кроме представителей Финляндии. Чаще всего пленные были мобилизованы оккупационными властями Германии из своих стран.

После допроса этих и других свидетелей суд приступил к изучению письменных материалов дела с грифом «Совершенно секретно», закрыв процесс в этой части.

Напомним, в ходе процесса историк доложил суду о роли Финляндии в блокаде Ленинграда.