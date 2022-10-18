18 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Заявление Зеленского о выводе из строя 30% электростанций стало очередным примером завышения ущерба от ударов с целью дезинформированная. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 14:45 — REGNUM Заявление Зеленского о критической ситуации с энергетикой, о том, что с 10 октября на территории б. УССР были разрушены 30% электростанций, не слишком впечатлило пользователей соцсетей. Было высказано много иронии по поводу его постоянного вранья, нытья и выклянчивания у Запада денег и оружия.

Пуск ракет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ой. А кто это сделал? Ай-яй-яй! Ну русские-то не могли. У них ни ракет, ни снарядов не осталось, и экономика разорвана в клочья… Да и нет такой поддержки стран НАТО и ЕС, как у киевских террористов… самострелы получается», — иронизирует Виктор Тесленко.

«Ничего, пускай посидят в темноте и тишине: это пойдет им на пользу, пускай подумают о своем поведении», — считает Александр.

«Не… Пока ситуация некритическая. Критическая будет, когда ты не сможешь даже отправить подобное сообщение. Не будет ни света, ни связи, ни воды, ни тепла. Только Зе в бункере рядом с ПВО», — рассуждает Светлана.

«Буржуйки нужно варить», — предлагает Никита.

«Тю, мальчик заплакал…» — отозвалась о Зеленском Наталья Гуаля.

«Опять врëт и ноет. Врëт, чтобы больше не били. Ноет, чтобы оружие дали и денег. И его не ругали», — рассуждает Алексей о Зеленском.

«Сказки рассказывает. Плачется, чтобы больше не стреляли. Верить нельзя. ПВО им поставят, потом сразу будет ликовать!» — считает Дмитрий Ольшанский.

«Не лишним [будет] при этом Зеленскому прикинуться дохлым опоссумом — так убедительнее ложь», — развивает тему Ирина.

«Нельзя верить. Бомбить дальше, ещё интенсивнее, пока на фронте не скажется ощутимо!» — призывает Дмитрий.

«Нужны все 100%!» — считает Марина Винтер.

«Не скулите, Путин сказал же, мы еще даже не начинали. Советую хохлам капитулировать», — советует Анжелика Соболева.

Поврежденная ТЭЦ в Харькове Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области»

«Вообще вынесли уже 40%. И генштаб руководствуется только своей разведкой, а не наркоманскими заявлениями. Удары будут только усиливаться, вне зависимости от визга Залупенского и его кодлы», — заметил Андрей К.

«Это карма за Крым, который с 2014 года был без воды и электричества благодаря киевской хунте», — считает Дина Маятникова.

«Бомбить до упора! Пока сине-ссаный свинарник не вернётся в каменный век!» — предлагает Антон.

«Укропов — кастрюлеголовых рогулей — необходимо вогнать в 19-й век, пусть, с***, с лучинами сидят, они же радовались, что в Донбассе гибнут люди, в том числе и дети. Так что им полезно в себя прийти. Иначе не объяснить», — поддерживает Андрей.

«Я видела, что с Донецком и Луганском сделали, так что благодарите Бога, что вы еще живы, наш президент очень мягкий человек, жалеет вас, ублюдков…» — считает Виолетта Сибирякова.

«Когда уже офис президента Зеленского будет фигурировать в новости о том, что в него ракета попала?» — спрашивает Николай Коротченко.

«Удары необходимо наносить до тех пор, пока и лично у Зели не будет возможности выступать и что-либо выкладывать в инете. Вот этот факт будет являться самым объективным подтверждением 100%-ной эффективности нанесенных ударов. А пока он балакает в эфире, мочить укронацистов каждый день!» — призывает Юрий.

«Мне кажется, что Зеленскому нужно просто принять факт поражения и не губить свою страну!» — поделился мнением Дмитрий Жонохин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Владимир Зеленский заявил, что на территории, контролируемой киевским режимом, с 10 октября были повреждены 30% электростанций.

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