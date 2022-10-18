Луганск, , 13:31 — REGNUM Киевские боевики продолжают предпринимать отчаянные попытки прорвать оборону союзных сил от Светлодарской дуги до Харьковской области, но безуспешно. Об этом 18 октября в эфире Первого канала сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Он уточнил, что такие попытки предпринимаются, в частности, на участке от Светлодарской дуги до Харьковской области, причём делается это ценой колоссальных потерь ВСУ. Согласно разведданным, за истекшую неделю «противник в район Соледара и Артемовска перебросил порядка 2,5 тыс. военнослужащих для резерва, чтобы восполнять потери», рассказал офицер. Однако, по его словам, на этой неделе эти резервы уже закончились, и «они вновь кидают в это жерло новые резервы».

«Командование [ВСУ] не считается с этими потерями, они не прекращают попытки штурма наших подразделений, пытаются прорвать нашу оборону на разных участках местности», — отметил Марочко.

Он подчеркнул, что военнослужащие союзных сил справляются, и «противник не имел успехов в прорыве наших позиций».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 октября, за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики в ходе активных наступательных действий уничтожили до 50 киевских боевиков. Кроме того, противник потерял танк, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортёра, две долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники.

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