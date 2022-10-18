Париж, , 13:30 — REGNUM Французский политик, бывший кандидат на пост президента Франции, Жан-Люк Меланшон присоединился к забастовке в Париже, сообщает Le Parisien.

Жан-Люк Меланшон (сс) Rémi Noyon

«Я решил присоединиться к движению. Трудно объявить забастовку, вопреки тому, что думают некоторые. Наша мобилизация дала импульс, мы надеемся, что наше присутствие придаст смелости мобилизации», — заявил Жан-Люк Меланшон.

«Французы должны объединиться против правительства, которое не остановится ни перед чем», — продолжил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с несколькими министрами президент Франции Эммануэль Макрон »хочет видимых улучшений перед праздником Всех Святых».

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