Владивосток, , 13:28 — REGNUM В Приморье с начала года привлечено к ответственности более 2 тыс. браконьеров, сообщили в Росрыболовстве.

Изъятая у браконьера рыба Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

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Нарушителям выписано штрафов на сумму 4,9 млн рублей. В ходе рейдов изъята продукция незаконного промысла, 1163 орудия лова, из них 796 сеток общей длиной свыше 25 км. Также в правоохранительные органы передано шесть материалов для возбуждения уголовных дел, сумма предъявленного к взысканию ущерба, причиненного водным биоресурсам, составила 542 тыс. рублей, изъято три автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые попались на браконьерстве рыбной продукции в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд.