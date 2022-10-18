Элиста, 18 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил глубокие соболезнования жителям Ейска, потерявших своих родных и близких после крушения военного самолета Су-34.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

«Всей Калмыкией разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому, кто потерял близких людей в Ейске. Скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября в Ейске в результате падения военного самолёта в жилом массиве загорелся и был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Погибли 13 человек, 19 ранены.