Москва, , 13:29 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий интересы индивидуальных предпринимателей (ИП), учредителей (участников) организаций, а также единственных учредителей, призванных на военную службу по мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

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Сейчас военнослужащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего. Таким образом, мобилизованные граждане должны прекратить предпринимательскую деятельность или прекратить участие в юридическом лице.

Законопроектом предлагается ряд мер.

Так, гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителям, (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, предоставляется семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.

На таких граждан не распространяются ограничения и запреты, установленные федеральным законом «О статусе военнослужащих», касающиеся занятия предпринимательской деятельностью, следует из документа.

Кроме того, устанавливается, что граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Комитет Совета Федерации по экономической политике 18 октября поддержал законопроект, палата парламента обсудит его на заседании 19 октября.

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