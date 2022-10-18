Мелитополь, 18 октября 2022, 13:29 — REGNUM Тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области отказываются забирать вооруженные формирования киевского нацистского режима. Об этом 18 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Как подчеркнул Рогов, слова которого приводит РИА Новости, российские военные не ведут боевых действий с мёртвыми.

«У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. [Киевская] сторона не реагирует на наши предложения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла выйти из порта в Одессе по Чёрному морю.