Мелитополь, , 13:29 — REGNUM Тела своих погибших с линии фронта в Запорожской области отказываются забирать вооруженные формирования киевского нацистского режима. Об этом 18 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Как подчеркнул Рогов, слова которого приводит РИА Новости, российские военные не ведут боевых действий с мёртвыми.

«У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. [Киевская] сторона не реагирует на наши предложения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла выйти из порта в Одессе по Чёрному морю.