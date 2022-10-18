Рига, , 13:28 — REGNUM

Доноры крови Пресс-служба правительства Тверской области

Донорский центр Латвии совместно с Национальной библиотекой объявили мероприятие, на котором можно было сначала написать диктант по латышскому языку, а затем пожертвовать свою кровь, как донору. Однако форма информационной подачи мероприятий вызвала скандал с обвинениями в пропаганде идей нацизма.

Как сообщил латвийский портал press. lv, реклама спровоцировала бурю эмоций в соцсетях страны, поскольку устроители не придумали лучшего способа связать язык и кровь, как обратиться к понятию «чистокровный». «Латышский язык у нас в крови. Стань чистокровным! Пожертвуй свою кровь и спаси жизни!», — предлагали авторы рекламы мероприятия.

Позже ответственные за использование этой риторики признались, что хотели сказать совсем другое: якобы предлагали людям «слить все ошибки» в процессе диктанта и очистить кровь для того, чтобы стать донором. Но этого замысла никто из тех, кто видел рекламу, так и не понял, отмечает издание.

Реклама оскорбила не только русскоязычных жителей Латвии, которые увидели в ней отсылки к нацистским идеям о чистокровных арийцах и всех остальных народах, но и латышский сегмент соцсетей.

Участники обсуждение темы в соцсетях посчитали, что данной рекламой должна заняться полиция Латвии на предмет разжигания межнациональной розни.