Киев, 18 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. С 10 октября на подконтрольной киевскому режиму территории разрушено 30% электростанций. Об этом 18 октября сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«С 10 октября 30% электростанций [на территории бывш. УССР] были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране», — написал Зеленский в соцсети.

По его словам, возможностей для переговоров с президентом России Владимиром Путиным не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, офис Владимира Зеленского предупредил жителей о тяжёлых временах и призвал к экономии электроэнергии.