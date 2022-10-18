В Госдуме объяснили отказ от трансляций заседаний военной операцией
Москва, 18 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Совет Думы накануне принял решение об ограничении трансляции в реальном режиме времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября сообщил источник в Госдуме.
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«Что касается трансляции в интернете, то Совет Думы вчера принял решение об ограничении трансляции в реальном режиме времени. Прежде всего, потому что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи специальной военной операции, а также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации», — уточнил собеседник агентства.
При этом, по словам источника, «Дума остаётся открытой».
«Все аккредитованные в Госдуме журналисты (а их почти 1000) имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре», — добавил собеседник агентства.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума прекратила трансляции пленарных заседаний.