Рига, 18 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум.

WDnet Евро

По состоянию на конец сентября 2022 года сумма денежных средств, отданных жителями Латвии преступникам через различные виды мошеннических схем и собственноручно подтвержденные платежи, оценивается в 8,1 млн евро.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, жертвами мошенников стали клиенты четырех крупнейших латвийских банков, при этом было предотвращено хищение средств на сумму 3,7 млн евро. Всего за этот период было совершено 3 605 случаев мошенничества, а 2 893 случая мошенничества было предотвращено.

«Опыт показывает, что самым популярным случаем финансового мошенничества в Латвии по-прежнему остается инвестиционное мошенничество, к которому призывают мошенники, выдавая себя за инвестиционных брокеров или банковских служащих, а также размещаемая в интернете реклама, которая ведет на сайты с особо привлекательными инвестиционными возможностями», — сообщил начальник отдела ИТ-безопасности банка Citadele Робертс Бирзгалис.

Также довольно распространенной схемой мошенничества является телефонное мошенничество, при котором преступники пытаются убедить авторизовать платеж или поделиться конфиденциальной информацией.