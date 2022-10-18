Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, , 13:26 — REGNUM Женщина получила лёгкое ранение в результате обстрела ВСУ посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи Курской области 18 октября, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что всего по населённым пунктам зарегистрировано более шести прилётов со стороны сопредельной территории.

«Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой», — написал Старовойт.

Также, сообщил глава региона, снаряды попали в ранее сгоревший жилой дом и в огороды. В результате обстрела также были перебиты провода, однако энергоснабжение уже восстановили.

Часть снарядов прилетели и не разорвались, их обезвредят сапёры. Глава региона призвал жителей, в случае обнаружения таких снарядов, не трогать их руками и сообщать о них по телефону 112.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 18 октября ВСУ начало обстрел приграничных курских посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи.