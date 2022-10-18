Владивосток, 18 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке сгорел склад с алкогольной продукцией, сообщили 18 октября в МЧС по Приморью.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

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После сообщения о возгорании тары на территории склада на улице Енисейская, пожарные уже через девять минут были на месте происшествия.

В помещении склада горела тара с алкоголем. В результате пожара сгорело около 15 кв. метров. Погибших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области 18 октября известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели троих человек при пожаре в Жигалово.