Астана, 18 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В рамках плана развития энергетической отрасли Казахстана до 2035 года в правительстве страны разработан комплекс мер по переходу к новой модели рынка электроэнергии, которая будет проходить на основе централизованной купли-продажи. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Кроме того, подготовлен пакет мер по внедрению программы «Тариф в обмен на инвестиции», технологий «чистого угля», возобновляемой энергетики, современной газовой и атомной генерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании отметил важность энергетики для развития экономики. Основные проблемы состоят в том, что потребность в энергии растёт, при этом нужно снижать негативное влияние на климат.

По словам Смаилова, 80% произведённой энергии до сих пор приходится на ископаемое топливо, и пока не видно, чтобы эта тенденция менялась. Для компенсации негативных последствий ставка будет сделана на улавливание и утилизацию углекислого газа.