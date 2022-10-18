Сеул, , 13:23 — REGNUM Правительство Южной Кореи поддержало решение Японии расширить санкции против КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что 18 октября Токио объявил о плане заморозить активы пяти организаций за их участие в продвижении ядерных и ракетных программ КНДР.

«Мы считаем, что решение Японии о санкциях демонстрирует твердую приверженность решительному ответу на ядерные и ракетные разработки КНДР», — заявили в МИД Южной Кореи.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Южной Кореи ввело дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи.

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