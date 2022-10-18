Сеул, 18 октября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи поддержало решение Японии расширить санкции против КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что 18 октября Токио объявил о плане заморозить активы пяти организаций за их участие в продвижении ядерных и ракетных программ КНДР.

«Мы считаем, что решение Японии о санкциях демонстрирует твердую приверженность решительному ответу на ядерные и ракетные разработки КНДР», — заявили в МИД Южной Кореи.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Южной Кореи ввело дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи.

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