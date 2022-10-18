Нальчик, , 13:21 — REGNUM Кабардино-Балкария стала лидером среди регионов России по результатам исполнения программы «Земский доктор/земский фельдшер». В 2022 году поехали в отдаленные населенные пункты республики 29 специалистов-медиков, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

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Их местом работы стали амбулатории населенных пунктов Баксанского, Терского, Майского, Урванского, Лескенского, Зольского и Прохладненского районов. Среди медиков-участников программы — 19 врачей и семь фельдшеров скорой медицинской помощи.

Всего за последние три года в Кабардино-Балкарии по программе «Земский доктор» трудоустроены в медорганизации, расположенные в отдаленных населенных пунктах, 110 врачей различного профиля.

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