Симферополь, 18 октября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 20 и 21 октября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Причиной резкой перемены погоды станет прохождение через полуостров активного холодного фронтального раздела. 20 и 21 октября в регионе прогнозируются дожди, местами сильные, северо-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а в ряде районов может достигать и 30 м/с, при этом температура воздуха понизится на 8-10°.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября о начале отопительного сезона объявили власти Симферополя. Включать отопление постепенно начинают и в других муниципалитетах республики.