Москва, , 13:18 — REGNUM Взрывчатка для теракта на Крымском мосту могла выйти из порта в Одессе по Чёрному морю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, теракт на Крымском мосту могли устроить с помощью взрывчатки, которая вывезена по морю из Одессы.

«Все остальные детали, естественно, наши специальные службы выясняют и устанавливают, поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможны», — рассказал Песков.

Ранее о том, что замаскированную под рулоны с полиэтиленом взрывчатку вывезли из порта в Одессе в Болгарию, проинформировали в ФСБ.