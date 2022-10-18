Кабул, 18 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Член Национального фронта сопротивления за спасение Афганистана Мохаммад Мохаккек считает, что позиция бывшего лидера моджахедов Гульбеддина Хекматиара в отношении глобальных протестов против «геноцида хазарейцев» означает, что он считает себя «соучастником». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Напомним, Гульбеддин Хекматиар в своей молитвенной проповеди в Кабуле назвал сторонников кампании «предвзятыми и невежественными».

Мохаккек отреагировал на заявления Хекматиара, опубликовав заметку на своей официальной странице в соцсети. Он написал, что хазарейцы в глобальных протестах донесли до мира свой «крик угнетённых», и более 10 миллионов человек выразили своё сочувствие семьям жертв, используя хештег «Остановите геноцид хазарейцев».

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По словам Мохагеха, «только один человек, считающий себя проповедником исламского движения» из группы «Святая пятничная молитва», выступил против этих протестов.

«Эта позиция может означать, что этот человек являются соучастником этих преступлений или, по крайней мере, доволен этой трагедией», — подчеркнул он.

Бывший лидер моджахедов Гульбеддин Хакимитар в ходе проповеди в своей резиденции в Кабуле назвал протесты против расправы над хазарейцами пропагандой западных СМИ.

Хекматиар заявил, что сорокалетняя война в Афганистане является «опосредованной войной» и сказал, что «некоторые невежественные и предвзятые люди» называют её «этнической» и недавно придали ей «окраску геноцида хазарейцев».

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Как сообщало ИА REGNUM, смертоносное нападение на образовательный центр «Кадж» на западе Кабула, в результате которого погибли 56 студентов, вызвало массовые протесты. В рамках кампании в Twitter протестующие призвали международное сообщество признать «геноцид хазарейцев» и принять меры, чтобы остановить его.

В поддержку этой кампании прошли акции и марши протеста более чем в ста городах мира.