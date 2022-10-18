Березники, Пермский край, 18 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Из Березников Пермского края 18 октября отправлены мобилизованы ещё 25 резервистов. Об этом сообщает телеграм-канал «Березниковский рабочий».

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По данным информресурса, этих резервистов вернули 30 сентября из Перми из-за нехватки мест в военно-учебных частях. Отправка группы березниковцев состоялась 18 октября. Боевое слаживание они пройдут в Тоцком Оренбургской области.

Каждому мужчине при отправке выдали вещмешок, собранный при помощи промпредприятий. В его состав вошли, в частности, балаклава, нательное, спальник, консервы.