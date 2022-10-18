Москва, 18 октября 2022, 13:18 — REGNUM Результаты расследований европейских стран теракта на «Северных потоках» подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на России, заявил 18 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, весь этот процесс расследования проходит в весьма и весьма закрытом режиме, без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы.
Он добавил, что расследования других стран выглядят «с публичного ракурса так, чтобы ответственность возложить на Россию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования диверсий на «Северных потоках».
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