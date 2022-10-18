Москва, 18 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Результаты расследований европейских стран теракта на «Северных потоках» подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на Россию, заявил 18 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По его словам, весь этот процесс расследования проходит в весьма и весьма закрытом режиме, без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы.

«И, конечно же, мы не имеем возможности фактически, на месте проводить какие-то работы с тем, чтобы проводить свое расследование. Поэтому здесь можно только выразить сожаление», — отметил Песков.

Он добавил, что расследования других стран выглядят «с публичного ракурса так, чтобы ответственность возложить на Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования диверсий на «Северных потоках».

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