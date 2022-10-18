Пенза, 18 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 18 октября заявил о недостаточности мер поддержки семей мобилизованных. В связи с этим решено оказать дополнительную помощь близким военнослужащих, которая затронет ряд сфер.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Так, в сфере образования детям мобилизованных по достижении возраста 1,5 лет без очереди предоставят место в детском саду. Школьники с 1 по 6 классы будут зачислены в группы продленного дня без оплаты. Для детей сделают бесплатными занятия в кружках и секциях допобразования. Также семьям окажут содействие при переводе детей в ближайшие детсад или школу, освободят от оплаты при посещении городских и муниципальных детсадов. Студентам уберут оплату за пользованием жилым помещением в общежитиях профессиональных образовательных учреждений (платы за наем) и платы за коммунальные услуги.

В социальной сфере нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым жителям, инвалидам 1 и 2 группы предоставят соцобслуживание на дому, независимо от состава и уровня доходов семьи. Также организуют первоочередное направление в дома ветеранов и другие соцучреждения вне зависимости от состава семьи.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства семьям мобилизованных предоставят льготу в 50% по оплате за услуги ЖКХ.

Мельниченко подчеркнул, что новые меры поддержки уже действуют, информацию о них доведут до каждого.

«Нужно поддержать членов семей мобилизованных, пока их мужчины защищают Родину. Мы не можем оставить своих бойцов без защиты и поддержки их личных тылов», — добавил глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, при правительстве Пензенской области сформирован штаб координации деятельности общественных организаций и центров социально-бытовой помощи родственникам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

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