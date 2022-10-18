Биробиджан, , 13:30 — REGNUM Туризм, полезные ископаемые и сельское хозяйство Еврейской автономии заинтересовали представителей компаний Китая. Об этом заявил в интервью телеканалу НТК21 председатель Законодательсного собрания региона Роман Бойко.

Флаг Еврейской автономной области

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«Я докладывал на тему инвестиционной привлекательности региона, представлял наш регион, и китайская сторона очень заинтересовалась моим докладом. Точек для взаимодействия и развития инвестиционных проектов очень много», — отметил он.

Интерес спикер Заксобрания объяснил уникальным географическим положением Еврейской автономии и границей с Китаем протяжённостью 570 километров. Кроме того, через регион проходит Транссибирская магистраль и автомобильная дорога.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории пункта пропуска Нижнеленинский возле трансграничного моста из Еврейской автономии в Китай создадут транспортно-логистический терминал. Соглашение о его строительстве было подписано 5 сентября на VII Восточном экономическом форуме.